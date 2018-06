Omskæring af drenge splitter Etisk Råd

Det Etiske Råd er dybt splittet i dets syn på omskæring. Det fremgår af en udtalelse, som rådet netop har offentliggjort tirsdag, efter at have vurderet de etiske værdier og overvejelser i forbindelse med omskæring af drenge. 15 af rådets 17 medlemmer mener ikke, at rituel omskæring skal forbydes i Danmark, mens to medlemmer, Mia Amalie Holstein og Lise von Seelen, mener, at man udmærket kan lovgive om en anden aldersgrænse end 15 år.

Mere delt er rådet i spørgsmålet om, hvorvidt omskæring i sig selv er etisk problematisk. 9 medlemmer - altså størstedelen - er modstandere af den eksisterende omskæringspraksis »og finder den etisk forkert.«

Samtidig mener 8 medlemmer, at den eksisterende omskæringspraksis »ikke entydigt kan vurderes som etisk uforsvarlig i sig selv.«

For mange jøder og muslimer er omskæring en vigtig og ældgammel del af deres religion, og derfor har der fra religiøse kreds lydt hård kritik af forslaget om at forbyde religiøs omskæring.

Omvendt fremhæver fortalerne for et forbud børnenes ret til selv at bestemme over deres krop, og det faktum, at omskæring gælder for livet.

Partiernes holdning Det siger partierne om religiøs omskæring af drenge:

V, S og R er modstandere af et forbud.



LA, K og Å har fritstillet deres folketingsmedlemmer.



SF og EL støtter et forbud mod omskæring af drenge. Omskæring af kvinder er forbudt i straffeloven, men sundhedsfagligt kan de to indgreb ikke sammenlignes, da kvindelig omskæring er et langt mere alvorligt indgreb med risiko for talrige følgevirkninger, herunder smerter, blødninger og kronisk underlivsbetændelse, der kan medføre sterilitet.

Debatten her til tider været hård, og Etisk Råd opfordrer derfor "kraftigt" til, at diskussionen fremover foregår på en »respektfuld og sober måde og i en god tone, hvor ”modpartens” synspunkter ikke karikeres eller nedgøres med retoriske virkemidler,« hedder det.

I Folketinget - hvor debatten har kørt længe og intenst - afviser et klart flertal inklusiv regeringen også et forbud mod omskæring af mindreårige. Kun Enhedslisten og SF støtter officielt en aldersgrænse på 18 år.

Dog har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) for nylig bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at undersøge, om de nuværende vejledninger for drengeomskæring er retvisende og opdaterede.

Vejledningerne er sundhedsmyndighedernes officielle retningslinjer for omskæring og blev senest revideret i 2014. Her hverken frarådede eller anbefalede Sundhedsstyrelsen religiøs omskæring. Der findes intet sundhedsfagligt grundlag for at anbefale et forbud så længe indgrebene foretages af kompetente læger, konstaterede styrelsen.

Mellem 1.000 og 2.000 drenge bliver hvert år bliver rituelt omskåret, skønnede styrelsen i 2013. Det er blandt andet dette skøn, som Ellen Trane Nørby nu vil have til eftersyn.