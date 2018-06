Variable elafgifter kan få R med i ny energiaftale

Der er ikke kommet ret mange resultater ud af de mange forhandlingsmøder, som regeringen har holdt med de øvrige partier, siden udspillet til en ny energiaftale blev præsenteret i slutningen af april.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har hver især deres forbehold over for udspillet, som spænder ben for en bred aftale. Men måske kan Radikale skubbe forhandlingerne på vej.

Partiets politiske leder, Morten Østergaard, har i hvert fald store forventninger til de forhandlinger, der fortsætter tirsdag og onsdag.

Og han ser gode muligheder for at indgå en aftale inden sommerferien.

Modsat Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har Østergaard ingen problemer med at bruge penge fra det såkaldte råderum til at lette elafgiften, hvis bare det sker på den rigtige måde.

- Vores forslag er, at vi laver dynamiske elafgifter, så strømmen er dyrest, når der er mindst af den.

- Det har man gjort med tarifferne, og det kan vi også gøre med afgifterne nu, hvor udrulningen af digitale elmålere er godt på vej.

- På den måde kan en afgiftslettelse sagtens gøres grøn, siger Østergaard

Radikale har dog også forventninger om at hæve ambitionerne for andelen af grøn energi, ligesom partiet vil stimulere salget af elbiler ved at sænke afgiften på elbiler.

Og her kan det være en fordel for De Radikale, at regeringen har brug for en rambuk, der kan bane vejen for en bred og langtidsholdbar energiaftale.

- Man skal kende sin besøgelsestid, og derfor har jeg også sendt det signal, jeg har gjort.

- Regeringen har brug for at vise, at den kan noget på miljøområdet, og derfor ser tiden for mig at se ud til at være moden til at lave et grønt energiforlig, siger Morten Østergaard.