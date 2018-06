Pape erklærer sejr: Danmark vinder − de kriminelle bander taber

»Det danske samfund vinder - banderne taber.«

Med tydelig stolthed i stemmen indtog justitsminister Søren Pape Poulsen (K) lørdag hovedscenen på Folkemødet på Bornholm og slog fast, at det seneste års hårde kurs over for kriminelle bander har virket.

Flere rocker- og bandemedlemmer sidder nu bag tremmer end nogensinde før. Omkring 440 styks, og senest er 15 medlemmer af LTF-banden blevet tiltalt for drabsforsøg.

»Det er godt. Politik virker. Konservativ lov og orden-politik virker,« sagde Pape og modtog klapsalver fra publikummet i formiddagssolen i Allinge.

Sidste sommer rasede bandekonflikten i hovedstadsområdet med flere drab og skyderier på næsten daglig basis. Regeringens modsvar var en række stramninger og hårdere straffe. Bandepakken − populært kaldet Papes »jernnæve« − indførte bl.a. opholdsforbud mod bandemedlemmer i bestemte zoner, en minimumsstraf på to års fængsel, hvis man bliver taget med et våben på sig, og gjorde det sværere for bandemedlemmer at blive prøveløsladt fra fængsler.

»I dag er jeg stolt af, at vi har lavet nye love,« sagde Pape.

Aftale på plads: Ekstra fængselsbetjente og hårdere greb om bandemedlemmer

Han lagde dog ikke skjul på, at der stadig er problemer, der kræver løsninger. Mange borgere oplever stadig, at politiet sjældent kommer forbi deres nabolag, erkendte han.

»Det er derfor, der er brug for flere betjente i Danmark,« sagde han og lancerede et såkaldt »nærhedsudspil«.

»Jeg vil sørge for, at der i første omgang tilføres mere end 100 betjente til de lokale politiopgaver fordelt ud over landet,« sagde justitsministeren.