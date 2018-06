Tibetkommissionen skal granske besøg tilbage til 1995

Den gennedsatte Tibetkommission skal granske kinesiske officielle besøg tilbage til 1995. Det oplyser Justitsministeriet.

Det skyldes, at politiet onsdag har oplyst Justitsministeriet om en taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med et besøg fra den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011.

Den taktiske befaling rejser ifølge ministeriet spørgsmål ved politiets håndtering af mulige demonstrationer under det pågældende besøg.

Endvidere er Justitsministeriet blevet bekendt med oplysninger om, at der er rejst spørgsmål om politiets håndtering af demonstrationer i forbindelse med officielle kinesiske besøg i 1995 og 2002.

Det er sket via henvendelser fra pressen, oplyser ministeriet.

På den baggrund har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) altså besluttet at kulegrave samtlige officielle kinesiske besøg, tilbage til dengang Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister i Danmark.

Tibetsagen buldrer igen: Politikere vil have sagen om forsvundne politimails undersøgt Står det til flere politikere, skal en ny undersøgelseskommission i Tibetsagen også undersøge, om der med forsæt er forsøgt at skjule oplysninger.

Tibetkommissionen havde egentlig afleveret sin rapport, der handlede om et besøg af den daværende kinesiske præsident Hu Jintao i 2012. Her fik demonstranter frataget tibetanske flag.

Der blev givet klart ulovlige ordrer og Folketinget modtog forkerte oplysninger, konkluderede kommissionen. Det var i strid med forsamlings- og ytringsfriheden, at politiet greb ind over for demonstranterne.

Ansvaret herfor blev placeret hos to ansatte i Københavns Politi. Men kommissionen fandt ikke grundlag for at antage, at ministre eller ansatte i Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Statsministeriet eller i politiets øverste ledelse havde kendskab til ordrerne.

Men efter at kommissionen var lukket ned, afslørede DR's P1, at en række mails, der befandt sig i backup-systemer, ikke var blevet udleveret.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil nu også sætte gang i en undersøgelse af politiets, anklagemyndighedens og PET's håndtering af data.