Støttepartier trodser S: Vi vil have indflydelse på udlændingepolitikken

Mens Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forsikrer om, at der vil være ro om udlændingepolitikken under en S-regering, fastholder de partier, der skal bringe hende til magten, at de vil imødekommes på netop dette politiske felt.

Politisk leder Morten Østergaard (R) forklarer, at hans forventninger til en ny regering »øges«, hvis De Radikale bliver holdt ude.

»Ønsker hun at bruge vores mandater til at danne regering, må hun acceptere, at vi har nogle politiske ønsker, som man ikke kan ignorere,« siger han og understreger, at det gælder »naturligvis« også udlændingepolitikken.

Enhedslisten forventer ligeledes at få indflydelse på alle områder, hvis flertallet skifter efter næste valg.



»Det gælder også udlændingepolitikken,« siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL) og fremhæver, at Danmark igen bør modtage kvoteflygtninge via FN-systemet, hvilket regeringen og S har sat en midlertidig stopper for.

Hun truer direkte med »at trække stikket« på en S-regering, hvis »den laver noget med højrefløjen, der er så langt ude og så langt væk fra et fælles projekt«.

Mette Frederiksen garanterede på grundlovsdag, at Socialdemokratiet ikke vil løbe fra det flertal med de borgerlige partier, der står bag den stramme linje i udlændingepolitikken.

Til gengæld lovede hun at sætte en ny retning for velfærd, socialpolitik og grøn omstilling sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.



Politisk leder Uffe Elbæk (AL) tvivler på, at Alternativet vil acceptere den arbejdsdeling.



»Vi har mange stærke holdninger til, hvordan vi behandler mennesker på flugt i dag. Frihedsrettighederne er også under markant pres af den ghettopakke, som regeringen har lavet med Socialdemokratiet. Det betyder meget for os. Vi kommer aldrig i den situation, at vi bare kan sælge ud af det for at få noget andet,« siger han.

SF-formand Pia Olsen Dyhr ønsker »en humanistisk flygtningepolitik«.

»Det handler om, at vi igen tager imod kvoteflygtninge og behandler asylbørn ordentligt i Danmark,« siger hun.

Socialdemokratiet afviser at give sig.

»Der er et bredt flertal bag udlændingepolitikken. Det er der nu, og det vil der være efter et valg. Et mindretal kan ikke tvinge et flertal til at føre en anden politik - uanset hvilke krav man kommer med,« siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).