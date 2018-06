Analytiker: Mette Frederiksen satser alt på udlændingepolitikken

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, meldte mandag ud, at partiet til næste folketingsvalg vil gå efter at danne en mindretalsregering uden om både venner og fjender for at fastholde en stram udlændingepolitik.

Når Socialdemokratiet allerede længe inden valgudskrivelsen udelukker De Radikale fra en potentielt ny regering, handler det om tre ting - eller ret beset kun en enkelt - vurderer Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen.

»Det her handler om udlændinge, udlændinge, udlændinge,« understreger Marchen Neel Gjertsen.

Mette Frederiksens afløser er fundet i sikker S-bastion

Hun forklarer videre, hvordan Socialdemokratiet under Mette Frederiksens formandskab har flyttet sig langt på udlændingepolitikken, men også at De Radikales potentielle indflydelse kan være en svaghed for partiet, ifølge hende.

»S-toppen føler behov for at kappe navlestrengen til De Radikale, for efter så mange fælles regeringer, regner mange vælgere jo med, at det meget vel kan være en SR-regering, de får, hvis de stemmer på Mette Frederiksen.«

»Problemet er bare, at De Radikale ikke rimer på Mette Frederiksens nye udlændingepolitik. Derfor prøver hun nu at distancere sig mest muligt fra de gamle venner,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Om det så vil virke, står dog mere uklart, vurderer hun.

»På den ene side tror jeg, De Radikale nu vil føle sig endnu mere frie til at kræve, lige hvad de vil af Mette Frederiksen, og når hun lægger afstand på den her måde, styrker det ikke ligefrem det tillidsforhold, der måske ellers kunne være vejen til et godt samarbejde. På den anden side spørger alle på Christiansborg sig selv om, hvad R vil gøre ved det?«

Den stramme udlændingepolitik, som De Radikale er imod, skal de ikke forvente at få anderledes i en Venstre-ledet regering, og derfor er det svært at se Morten Østergaard skifte side og reelt få noget ud af det, ifølge den politiske analytiker.

»De Radikale kan vælge mellem Mette Frederiksens udlændingepolitik og Inger Støjbergs. Det er pest eller kolera. Men fordi partiet er det eneste nuværende i Folketinget, der rent faktisk har skiftet side, vil den trussel altid hænge i luften,« siger Marchen Neel Gjertsen.