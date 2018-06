Pengemangel: Socialdemokratiets energiambitioner under pres

Socialdemokratiet mangler milliarder i finansiering til at indfri de ambitioner, partiet har fremført på energiområdet.

Onsdag i sidste uge fastslog S og DF, at de under ingen omstændigheder vil være med til at finansiere et energiforlig med penge fra det såkaldte økonomiske råderum.

Men hvor Dansk Folkeparti er klar til at neddrosle ambitionerne for et nyt energiforlig, har Socialdemokratiet flere gange sagt, at det ønsker at gøre mere end regeringen.

»Regeringen er alt for uambitiøs,« sagde partiformand Mette Frederiksen (S) til Ritzau på dagen, da regeringen fremlagde sit udspil.

Men uden finansiering fra det økonomiske råderum, mangler S samlet mere end 3,5 mia. kr. i perioden frem til 2025 alene for at gennemføre de af regeringens tiltag, som S støtter.

Dertil skal lægges, at S ønsker flere havvindmølleparker, flere vindmøller, flere elbiler og ekstra milliarder til grøn forskning. De penge har Socialdemokratiet ikke anvist konkret finansiering til. Det øger kravet til finansiering med milliarder, lyder det fra regeringen.

»Det er dybt useriøst, at et parti, der slår sig op på at have en økonomisk politik og fremstiller regeringen som ikke-grønne, har en finansiering, der overhovedet ikke hænger sammen,« siger energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Hvor skal pengene komme fra? Det tager vi bag lukkede døre Regeringen er påholdende med præcis og detaljeret finansiering i sine politiske udspil

I regeringens udspil skal der efter planen bruges samlet 14 mia. kr. fra 2018 til 2025. Godt 4 mia. kr. skal finansieres af en aftale fra 2016 om at afskaffe den såkaldte PSO-afgift og hæve bundskatten. Den største del af regeringens finansiering stammer dog fra det råderum, som S ikke vil røre.

Det eneste element, S har kritiseret i regeringens udspil, er en lavere elafgift, som partiet kalder en skattelettelse.

Men stryger man den lavere elafgift fra regnestykket, skal S stadig finde mere end 3,5 mia. kr. i perioden.

Socialdemokratiet fremlægger i deres energiudspil ingen tal eller beregninger, der viser, hvordan deres egne forslag skal finansieres.

I kampen om at være grønnest: Socialdemokratiet mangler penge Socialdemokratiet har overbudt regeringen i forhold til den grønne dagsorden. Men S mangler milliarder til sine grønne ambitioner.

Energiordfører Jens Joel (S) anerkender, at der kan være en ubetalt regning før 2025, men mener, at partiet kan finde pengene.

»Det skal selvfølgelig finansieres,« siger han og peger på dyrere biler og en fremrykning af finansieringen i PSO-aftalen.