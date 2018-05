Lokale DF-byrådsmedlemmer til deres folketingspolitikere: Elkablerne skal i jorden

Et byggeprojekt til milliarder af kroner har fået flere vestjyske byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti op af stolen for at få deres politikere på Christiansborg til at gribe ind.

Sagen drejer sig om en ny udvidelse af elnettet til ca. otte mia. kr., der har en bred politisk aftale bag sig. Elnettet skal transportere strøm til og fra Storbritannien, men for at projektet kan blive en realitet, skal der først opføres 500 nye master over en strækning på 170 km i Syd- og Vestjylland.

Torsdag aften sagde energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til DR, at han vil starte nye drøftelser med de andre partier bag aftalen for at finde en alternativ løsning til elmasterne.

Og ministerens udmelding har fået flere byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti til at se en chance for at få ændret aftalen.

»Jeg synes, at når energiministeren tager tråden op og siger: "Måske kunne vi gøre det på en anden måde", så vil det være rigtig fint, hvis Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer hoppede med på vognen for at finde en løsning, hvor kablerne kommer i jorden,« siger Susanne Dyreborg, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti og viceborgmester i Esbjerg Kommune.

Samme besked lyder fra Julie Gottschalk, der er byrådsmedlem for partiet i Varde:

»Kablerne skal graves ned. Elmaster er ikke ligefrem noget, som pynter specielt meget i landskabet, og det er til stor gene for borgerne, så vi kan ikke se nogen grund til, at elkablerne ikke skal graves ned.«

De vestjyske meldinger gør indtryk på Christiansborg.

»Vi har noteret os kritikken angående projektet med nye elmaster i Vestjylland, og vi kan også godt forstå den,« lyder det fra Dansk Folkepartis klima- og energiordfører, Mikkel Dencker, som dog ikke kan love, at de nye elmaster ikke bliver en realitet.

»Der er ikke nogen i Dansk Folkeparti, som synes, at højspændingsmaster er pæne, så vi ser da helst, at så meget som muligt kommer i jorden. Og det bliver også vores intention, når vi skal drøfte projektet igen med energiministeren. Men man skal bare huske, at den politiske aftale fra 2016, om hvordan elnettet skal videreføres, er meget bred, og derfor kræver det også bred enighed blandt partierne, hvis aftalen skal laves om,« siger han.

Det er ikke kun byrådsmedlemmer fra Dansk Folkeparti, som er utilfredse med planerne om 500 nye elmaster. Seks borgmestre fra henholdsvis Esbjerg, Varde, Tønder, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern gik tidligere på måneden sammen om at invitere politikerne på Christiansborg til en inspektionstur i de følsomme naturområder, hvor Energinet planlægger at opføre de nye elmaster.

Der var dog kun håndfuld folketingmedlemmer, som deltog i mødet, hvilket ærgrede Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), der kaldte det »problematisk,« at det var så svært at få politikerne på Christiansborg til at møde op.