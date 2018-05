Ny måling: Blå blok haler ind på rød

En måling, som giver blå blok håb, mens flere af de røde partier - i særdeleshed Socialdemokratiet - næppe kan være tilfredse.

Sådan opsummerer Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, en ny meningsmåling, som analyseinstituttet Norstat har foretaget for Jyllands-Posten og Altinget.

Her står partierne i blå blok (V-LA-K-DF-NB) til at få 85 mandater, mens rød blok (S-R-SF-EL-AL) får 90 pladser i Folketinget.

Dermed står de røde partier til lige akkurat at kunne nå den magiske grænse på 90 mandater uden hjælp fra de nordatlantiske folketingsmedlemmer.

Det betyder imidlertid ikke, at man på nogen måde skal afskrive blå blok fra at kunne genvinde magten på Christiansborg, mener Marchen Neel Gjertsen.

»Den nuværende regering har været igennem ekstremt meget tumult, og Løkke har måtte omdanne sin regering undervejs i denne valgperiode. I virkeligheden har det været meget op af bakke for den,« forklarer hun og fortsætter:

»At man med et år til valg fakisk står med to blokke, der ligger relativt tæt på hinanden, er sådan set et meget godt udgangspunkt. For selvom der ikke er noget blåt flertal lige nu, har vi tidligere set, at regeringer har vundet folketingsvalg med dårligere udgangspunkt end det, som VLAK-regeringen har lige nu.«

Dermed bliver det ifølge JP-analytikeren en særdeles afgørende valgkamp, som de enkelte partier så småt tager hul på efter sommerferien.

»Det er et meget, meget åbent opgør, partierne bevæger sig ind i,« siger hun.

I meningsmålingen fastholder Socialdemokratiet positionen som landets største parti med 26,9 pct. af stemmerne mod 28,6 pct. ved seneste måling, der blev foretaget i april.

»Selvom Socialdemokratiet indadtil er godt tilfreds med, hvordan Frederiken har fået manøvreret sit parti væk fra Thornings gamle linje, så mangler partiet stadig at levere nogle ting, som for alvor begejstrer vælgerne, ligesom det fortsat er uklart, hvad socialdemokraterne går til valg på,« påpeger Marchen Neel Gjertsen.

Resultatet af den seneste meningsmåling bør derfor ikke være tilfredsstillende nok for Socialdemokratiet som oppositionsparti.

»Den siddende regering har jo været igennem enormt meget kaos, intern krig og har ramt panden mod muren på centrale områder. Derudover er Løkke som person ikke særlig populær. Når de røde med det in mente ikke kan demonstrere noget markant flertal, så er det formentlig noget, der får dem til at bide negle,« mener Jyllands-Postens politiske analytiker.

Blandt de borgerlige partier står Venstre fortsat stærkest med 19,2 pct. af stemmerne - skarpt forfulgt af Dansk Folkeparti med 17,0 pct.

»Det er en måling, der stadig giver håb, fordi blokkene trods alt ligger så tæt. Så hvis man hos blå blok kan lykkes med at overbevise danskerne om, at det går udemærket herhjemme, ikke spænder for meget ben for sig selv og i øvrigt kan komme med nogle forslag, som folk synes godt om, så er det ikke utænkeligt, at blokken faktisk kan genvinde magten,« vurderer Marchen Neel Gjertsen.

Som helhed kan blå blok mønstre 48,2 pct. af stemmerne. Fremgangen i blå blok skyldes primært en fremgang til Venstre og Konservative, mens Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige fastholder næsten samme niveau.

For at komme i Folketinget skal sidstnævnte partiet, der i målingen tæller 2,3 pct., som bekendt over spærregrænsen på 2 pct., men med målingens statistiske usikkerhed taget i betragtning, er partiet ikke på den sikre side.

»Nye Borgerlige kan reelt ende med at udløse stemmespild til blå blok. Derfor bliver det mere og mere interessant, om partiet står til at komme ind eller ej. Det kan afgøre det hele,« siger Marchen Neel Gjertsen og påpeger:

»Man skal altid passe på med at tillægge meningsmålinger for stor betydning, da der jo er usikkerhed forbundet med dem.«

Venstres markante fremgang sammenlignet med den seneste måling, fra 16,9 pct. til 19,2 pct., kan derfor ses som et udtryk for, at partiet blev målt for lavt i den seneste måling.

Analyse: Jensen udfordrede Støjberg på Venstres gruppemøde Ét debatindlæg fra Støjberg kan underminere hele Venstres strategi.

Skulle det skulle lykkes blå blok i den kommende tid at udligne afstanden til rød blok yderligere og måske endda overhale den, så vil dét ikke nødvendigvis være nok til, at blå blok også kan opnå flertal i Folketinget.

»Man skal huske på, at selvom der står fifty-fifty, eller at blå blok faktisk fører, så skal der mere end et flertal til, for at blå blok kan sikre regeringsmagten, da de grønlandske og færørske mandater, som det ser ud nu, falder til rød bloks favør,« siger Marchen Neel Gjertsen.

Dansk politik er på vej ind i valgperiodens sidste år, idet vælgerne senest den 18. juni 2019 skal til stemmeurnerne.

Og skulle statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) beslutte at trykke på valgknappen allerede nu, ville pilen altså - baseret på den nyeste måling - pege mod et magtskifte på Christiansborg.