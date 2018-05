Løkke støtter ikke ambassade-flytning: Vi andre holder vores ambassader i Tel Aviv

Dødtallet bliver ved med at stige.

Mandag mistede 53 palæstinensere livet i Gazastriben, og det gjorde dagen til den blodigste siden 2014.

Donald Trump valgte tidligere på året at flytte den amerikanske ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og mandagens officielle ambassadeåbning var en af årsagerne til de voldsomme sammenstød mellem israelere og pælestinensere.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen kalder situationen i Israel »meget trist,« og han mener, at ambassadeflytningen er en stor fejl.

»Vi fastholder vores ambassade i Tel Aviv på linje med de andre EU-lande. Jeg synes, det er forkert, den flytning, der er sket, men det er jo amerikanernes beslutning, som jeg som sådan ikke kan påvirke,« siger han til TV 2.

Statsministeren slår fast, at Danmark ønsker en tostatsløsning i Israel-Palæstina, og at regeringen holder sig til EU's linje om at holde alle ambassader i Tel Aviv for at øge chancerne for at få parterne til forhandlingsbordet.

Trump tog i december valget om at flytte USA's ambassade på trods af stærke advarsler og protester. Han slog fast, at USA anerkender Jerusalem som Israels hovedstad, og derfor mener han, at ambassaden bør ligge der.

I sin tale til ambassadeåbningen kaldte Trump Jerusalem og Israel for »et vidnesbyrd på det jødiske folks ubrydelige ånd« og sagde, at USA »altid vil være en stor ven af Israel og dets partner i sagen for frihed og fred«.

Palæstinenserne mener, at Jerusalem er deres hovedstad, og de raser derfor over, at USA har taget en sådan beslutning og anerkender byen som israelsk, inden der forelægger en fredsaftale mellem Israel og Palæstina.

Lars Løkke Rasmussen mener dog ikke, at de sammenstød, vi ser i disse dage, udelukkende kan tilskrives flytningen af den amerikanske ambassade.

Mandag var nemlig også 70-årsdagen for oprettelsen af staten Israel, og ifølge Løkke var urolighederne derfor forventelige. Men han slår fast, at USA's nye ambassade bestemt ikke har gjort sagen bedre.