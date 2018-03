Minister: Sommerhus-selvtægt betød intet for nye kysttiltag

Det kan ikke betale sig at hælde beton ned ad skrænter i områder med naturbeskyttelse.

Sådan lyder det fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), efter at regeringen har meldt ud, at den vil hjælpe en gruppe trængte sommerhusejere i Lønstrup.

I Lønstrup har man i længere tid frygtet, at havet ville æde sig ind på sommerhusene. Men på grund af en Natura 2000-beskyttelse har det ifølge ministeriet ikke været muligt at etablere den ønskede kystbeskyttelse.

Ved juletid tog ukendte gerningsmænd sagen i egen hånd og hældte beton og sten ud over skrænten som kystbeskyttelse. Det fik Kystdirektoratet til at varsle påbud og politianmeldelse.

Nu er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen gået til EU-Kommissionen for at ophæve Natura 2000-området, så sommerhusene kan etablere såkaldt hård kystbeskyttelse. Den proces kan tage flere år.

Havde I taget initiativ til at ophæve beskyttelsen, hvis ikke der var blevet hældt beton ned ad skrænterne i december?

- Ja, vi tager afstand fra den selvtægt, der har været. Men jeg vil også gerne sige, at generelt synes jeg ikke, at samfundet har reageret hurtigt nok i forhold til at give husejere bedre muligheder for kystsikring.

- Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi fra regeringens side sammen med Dansk Folkeparti har kunnet sikre langt bedre mulighed for hård kystsikring i Danmark.

Men havde I gjort det, hvis ikke der var blevet hældt beton ned ad skrænterne i december?

- Ja, det havde vi, for selvtægten havde intet med det her at gøre. Vi har et ønske om at sikre vores borgere og deres ejendom, og det gør vi med den her model, samtidig med at vi tager afstand fra den selvtægt, der er udøvet.

Men det var vel en måde at få regeringens opmærksomhed på?

- Nej, det var det ikke. For vi har haft opmærksomhed på det her område i meget, meget lang tid, og det er derfor, vi har arbejdet på at lave lovgivningen om og sikre flere muligheder for hård kystsikring – ikke mindst på den jyske nordvestkyst, hvor mange husejere har været udfordret i alt, alt for lang tid.

Danmarks Naturfredningsforening lufter den bekymring, at der er ret få områder af den her type, og at der nu forsvinder endnu et. Hvad siger du til det?

- Det er en bekymring, jeg ikke deler. Hvis man ingenting gjorde, ville området forsvinde i havet og dermed også Natura 2000-området. Nu sikrer vi en beskyttelse både for husene og også for en del af Natura 2000-området, og så udnævner vi et nyt, der ligger ikke så langt derfra.

Så det skal gøre op for den naturbeskyttelse, man giver køb på ét sted?

- Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi laver en Natura 2000-beskyttelse et andet sted, så vi sikrer naturen der, og så kommer vi også til at sikre dele af den natur, der bliver tilbage omkring sommerhusene.