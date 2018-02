Ministre beder arbejdsgivere bekæmpe sexchikane

Sexchikane skal stoppes på jobbet.

Det kræver ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i et fælles opråb til offentlige og private arbejdsgivere.

- MeToo-fortællingerne er et wake up call til os alle. Der er brug for at sætte seksuel chikane på dagsordenen - også på de enkelte arbejdspladser, skriver ministrene.

Tirsdag sendes opråbet til Lederne, DA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, KL, Danske Regioner og alle ministerier. Lederne lægger også opråbet på deres hjemmeside.

Senere poster Lederne det på SoMe med 60.000 følgere på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Ministrene opfordrer arbejdsgivere til at skabe fælles normer for, hvordan man skal opføre sig på arbejdspladsen. Ansatte skal kunne klage over sexchikane. Lederne skal håndhæve retningslinjer mod sexchikane.

Lederne skal støtte en tillidsfuld dialog, så ansatte kan få hjælp efter sexchikane. Arbejdsgiverne kan også overveje, om ledere og ansatte skal opkvalificeres til at håndtere sexchikane.

Lederne kan kontakte Arbejdstilsynet på 70 12 12 88 eller tjekke hjemmesiden at.dk.

Ligestillingsministeren finder det grundlæggende, at alle danskere kan gå trygt på arbejde.

- Uden at bekymre sig om at skulle blive udsat for seksuel chikane. Derfor har vi taget dette initiativ, siger Karen Ellemann.

I kalder MeToo-fortællingerne for et wake up call?

- Det er enormt vigtigt, at MeToo-bevægelsen ikke bliver en offentlig gabestok. Vi skal værne om, at vi lever i et retssamfund, siger Karen Ellemann.

- Men jeg oplever, at "MeToo-fortællingerne er med til at understrege, at der er brug for at få sat seksuel chikane på dagsordenen. Det er der på den enkelte arbejdsplads. De mange historier dækker fra hverdagssexisme til noget, der decideret er bekymrende, og hvor man kan tale om politisager.