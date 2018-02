Analytiker: Dristigt af Socialdemokratiet at foreslå sådan et system

Socialdemokratiet tager mandag det første store skridt i tilløbet til en valgkamp, hvor udlændingepolitikken bliver et dominerende emne. Det siger Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, før partiet kl. 11 denne formiddag præsenterer et samlet udspil til en ny asyl- og udlændingepolitik.

Socialdemokratiet vil bl.a. sætte en stopper for, at man kan få ophold i Danmark ved at møde op på den danske grænse eller i Center Sandholm og søge asyl. Såkaldt spontane asylansøgere skal i stedet sendes til et dansk drevet modtagecenter i et tredjeland - i eksempelvis Nordafrika - mens sagen behandles. Bl.a. for at skabe et mere »humant« flygtningesystem, lyder det.

Det er tanker, man har hørt før, men det er nyt, at Socialdemokratiet fremlægger dem som et decideret valgoplæg og en offensiv dagsorden, konstaterer Marchen Neel Gjertsen. Det sker for at vise vælgerne, at man kan formulere sin egen dagsorden og ikke kun løbe efter de andre partiers bolde, vurderer hun.

»Det er Socialdemokratiets forsøg på ikke bare at tilpasse sin udlændingepolitik til Venstre og DF, hvor man nøk for nøk har nærmet sig hinanden, men faktisk at gå lidt længere end hvad regeringen kan gå med til. Traditionelt har det været omvendt,« siger hun.

Hun kan da heller ikke komme i tanke om fortilfælde, hvor Socialdemokratiet har stillet udlændingepolitiske forslag, som er så vidtgående, at Venstre har svært ved at skrive under på dem. Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, har eksempelvis været ude og kalde planerne for et »fatamorgana« og »et totalt urealistisk forslag« på den korte bane.

»Der er den meget store forskel på at være i opposition og regering. Når du er i regering, skal det, du foreslår, kunne omsættes ret hurtigt til resultater og praksis. Selvom regeringen er enig i mange af tankerne, er man oppe mod det internationale samarbejde, konventioner og jurister. Derfor tror man ikke, ændringen kan gennemføres på den korte bane,« siger Marchen Neel Gjertsen og fortsætter:

»Det vil sige, at det er dristigt af Socialdemokratiet at foreslå noget, der ligger så langt fra det system, vi har i dag. Der vil være en forventning om – hvis det lykkes dem at få regeringsmagten – at man faktisk realiserer noget i den retning. Det er selvsagt ikke med mandater fra Enhedslisten, SF og Alternativet, at man kan gå videre med det spor.«

Hun bider mærke i, at Socialdemokratiet ikke er alene om at støve udlændingeområdet af frem mod valgkampen. De seneste døgn har Venstres næstformand, Kristian Jensen, eksempelvis erklæret over for Politico, at han er træt af sit image som udlændingepolitisk »slapper«, mens den radikale leder, Morten Østergaard, har indrykket helsidesannoncer i aviserne, hvor han bl.a. kræver et opgør med S og V's »symbolpolitik« på integrationsområdet.

»De største partier på Christiansborg er nået frem til den analyse, at tre ting bliver vigtigt ved det kommende folketingsvalg: Det er udlændinge, udlændinge og udlændinge,« siger Marchen Neel Gjertsen.