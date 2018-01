Løkke om kvotekongesag: Jeg står ved den måde, jeg lever mit liv på

Strasbourg

Efter et møde i Europarådet i Strasbourg undlader statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag eftermiddag at svare på konkrete spørgsmål om den såkaldte kvotekongesag.

I stedet henviste han til, at han er kaldt i samråd om sagen i Folketinget.

»Jeg er indkaldt i et samråd, som jeg møder op til, og som vi prøver at få i kalenderen så hurtigt som muligt. Det håber og tror jeg, vi kan vende tilbage til i næste uge, og så vender vi tilbage til det der,” siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer, at ”jeg tror det er onsdag, det udvalg har fast mødedag.”

Under et samråd i Folketinget i november 2017 kaldte statsministeren det for »den her mærkelige insinuering«, da fiskeriordfører Simon Kollerup (S) sagde, at »nu ved vi jo, at statsministeren personligt kender kvotekongerne.«

Senere på samrådet fortalte Løkke dog, at han »har den relation«, at han havde deltaget i et velgørenhedsarrangement hos fiskeren.

S og EL: Løkke bør svare på alle spørgsmål om kvotekonger

I sidste uge skrev Ekstra-Bladet, at Løkke tilbragte en uge i fiskerens sommerhus i Skagen, et ophold, Løkke fik i fødselsdagsgave i 2013.

Tirsdag aften offentliggjorde Ekstra-Bladet en video fra en firmafest, som fiskeren holdt for sine ansatte i marts 2017. På videoen ses Lars Løkke Rasmussen på dansegulvet, og ifølge Ekstra Bladet har et øjenvidne fortalt, at fiskeren i en tale under festen takkede Løkke for at være med.

Overblik: Her er spørgsmålene til Løkke om kvotekonger

Direkte adspurgt, om der er noget i sagen, som Løkke fortryder, svarer han i dag:

»Jeg står ved den måde, jeg lever mit liv på. Og de spørgsmål der i øvrigt relaterer sig til det, det er der et udvalg, der har ønsket at se mig i samråd omkring, og det møder jeg hjertens gerne op til.«

Samrådet med Løkke finder sted onsdag den 31. januar fra kl. 13-14, oplyser Simon Kollerup.