Afdelingschefen med ansvar for udlændingeområdet – og dermed de tamilske familiesammenføringssager - i Justitsministeriet viste, at berostillelsen af sagerne og justitsminister Erik Ninn-Hansens fastholdelse af beslutningen var ulovlig og senere klart ulovlig. Men i strid med sine pligter som embedsmand undlod han klart og tydeligt at gøre ministeren opmærksom på det, ligesom han ikke sørgede for at få stoppet ulovlighederne, fastslog højesteretsdommer Mogens Hornslet i sin Tamil-rapport.

Claus Tornøe medvirkede desuden til, at Ninn-Hansen afgav oplysninger til Folketinget og Folketingets Ombudsmand, som ifølge Hornslet var misvisende/urigtige og/eller urigtige.

Claus Tornøe burde samtidig have forhindret en manøvre udtænkt af kontorchef Johan Reimann, som skulle stoppe Folketingets Ombudsmands undersøgelse af Justitsministeriets behandling af de tamilske familiesammenføringssager – den såkaldte telefax-sag (se mere under Johan Reimann og Grethe Fenger Møller). Manøvren var ”særdeles kritisabel – i strid med al god forvaltningsskik,” fastslog Hornslet.

Claus Tornøe fik også kritik for at have medvirket til, at den konservative H. P. Clausen, da han havde afløst Ninn-Hansen som justitsminister, gav Folketinget ufyldestgørende oplysninger, og at han også i den forbindelse havde gjort sig skyldig i fejl og forsømmelser, som kunne begrunde et disciplinært ansvar.

Afhøringerne af embedsmænd i undersøgelsesretten medførte en del udtalelser, som vil blive husket. En af dem kom fra Claus Tornøe, som sagde følgende om et svar fra Ninn-Hansen til Folketinget om Tamil-sagen, og som Tornøe havde underskrevet:

”Der er ikke nogen sjælelig forbindelse imellem min underskrift og det skrevne, når svaret afgives på ministerens vegne”.

Med henvisning til en række omstændigheder, som blev kaldt formildende, tildelte en tjenestemandsret senere Claus Tornøe en irettesættelse.

Med Tamil-sagen mistede Justitsministeriet sin position som det førende ministerium. Ansvarsområder blev fjernet fra ministeriet, og i nogle år var Claus Tornøe afdelingschef i Trafikministeriet, før han i 1999 blev kommitteret i Kriminalforsorgen.

Han bliver 70 år i marts.