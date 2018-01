Borgmester vil begrænse beboerdemokrati i ghettoer

Visse beboere i udsatte boligområder lukker samfundet helt ude og her bør beboerdemokratiet begrænses.

Det foreslår Greves borgmester Pernille Beckmann (V). Hun siger til Politiken, at regeringen bør overveje at suspendere beboerdemokratiet midlertidigt, hvis beboelsesområder kommer på ghettolisten.

Hun peger på bebyggelsen Askerød i Greve Kommune, som for nylig slap af regeringens ghettoliste.

- Når man har en bestyrelse for et ghettoområde, som ikke formår at spille med eller trække på samme hammel for at få boligområdet ud af ghettoen, så synes jeg, at man har et problem, siger Pernille Beckmann til Ritzau.

I sin nytårstale gik statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til kamp mod ghettoer og parallelsamfund. I 2010 besøgte Løkke netop drenge fra indvandrer- og flygtningefamilier i Askerød.

- Vi har flere boligområder i Greve. Vi har Gersagerparken, som ligger meget tæt på Askerød. Der har vi en formand, som går i spidsen for at gøre kommunen opmærksom på, når de forkerte flytter ind.

Men borgmesteren mener, at Askerøds bestyrelse i årevis ikke har formået af flytte bebyggelsen.

- De kan ikke gøre det alene. Men de kan i hvert fald spille sammen med kommunen, siger Pernille Beckmann.

I ghettoer terroriseres mange af få familier, som skaber utryghed, selv om flere beboere arbejder og uddanner sig, mens færre begår kriminalitet.

Det viser en undersøgelse fra Danmarks Almene Boliger (BL) i 24 områder på regeringens ghettoliste samt Rigspolitiets liste over udsatte områder. Undersøgelsen påpeger store problemer, skriver Dagbladet Information.

- Det her handler ikke om de mange, men om de få, siger BL's formand, Palle Adamsen til avisen.

- De helt store problemer handler om kriminalitet og bandedannelse og er relateret til ganske, ganske få ude i de almene boligområder.

Greves borgmester er enig.

- Heldigvis bor der ganske almindelige familier, som hver eneste dag passer et arbejde. De lider under dem, som ødelægger det for de mange. Det er enkeltpersoner og dele af familier, siger Pernille Beckmann.

- De dukker hele tiden op i det kommunale bilede, siger hun.