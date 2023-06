Sms-sagen forfra. Er den slut nu?

Vi skal helt tilbage til 2020 for at finde første kapitel i sms-sagen, der har udviklet sig til en politisk dramaserie i efterhånden mange afsnit. I ugens version af JP’s politiske podcast ”Under gulvtæppet” tager vi dig med tilbage til første episode af sagen og spoler tiden frem til i dag. Der tegner sig et tydeligt mønster og flere ubesvarede end besvarede spørgsmål. Og debatten er ikke slut endnu. Men betyder den noget for vælgerne, eller er det bare oppositionens desperate forsøg på at holde liv i minksagen?