De fire astronauter skal nu ud af deres rumdragter, hvile sig og have noget at spise. Derudover skal de forberede sig på at blive sammenkoblet med Den Internationale Rumstation (ISS) søndag, fortæller han.

Andreas Mogensens rolle på rumskibet er af stor betydning for europæisk rumfart, fortæller Josef Aschbacher, der er generaldirektør for Det Europæiske Rumagentur (ESA) på pressemødet.

Den 46-årige danske astronaut er den første ikke-amerikaner nogensinde til at være pilot på et rumskib af typen Dragon.