Mogensens rumrejse bliver flere timer længere efter udskydelse

- De her ting skal passe sammen, så man kan indhente rumstationen inden for et bestemt tidsrum og med det brændstof, man har om bord, lyder det.

Hun vurderer, at det ikke bliver noget problem for besætningen at omstille sig til en lidt længere rejse op mod ISS.

Hun pointerer blandt andet, at Andreas Mogensens første tur til Den Internationale Rumstation blev en længere en af slagsen:

- Det kan de sagtens. Det har de prøvet før. Andreas prøvede det i 2015, hvor det tog 48 timer, så han er vant til, at det kan tage lidt længere tid, end man lige regner med. Og de er trænet til at omstille sig til nye informationer.

Når Mogensens ”Dragon Crew”-rumskib har koblet sig sammen med ISS klokken 14.50, går der lidt tid, før lågen bliver åbnet.