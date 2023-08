08/08/2023 KL. 17:15

I kapløb om at nå Månen: »Går det galt, så går det rigtigt galt«

Siden den 7. december 1972 har der ikke været bemandede missioner mod Månen. Men noget tyder på, at amerikanerne inden for overskuelig fremtid tager hul på et nyt kapitel i deres rumeventyr.