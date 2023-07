Forskere klør sig i håret: Hvor blev havis svarende til Argentinas areal pludselig af?

For mens isen på Arktis er smeltet, så er der i de senere år kommet mere is til omkring Antarktis, hvilket har fået forskere til at tro, at området var bedre beskyttet mod klimaforandringer.

Forskerholdet er nu gået i gang med at undersøge hvorfor.

»Det antarktiske system har altid været meget varierende,« forklarer Ted Scambos og tilføjer:

»Men dette niveau er så ekstremt, at noget radikalt har ændret sig i løbet af de sidste to år, og særligt i år, sammenlignet med alle tidligere 45 år tilbage,« siger han.

Flere faktorer kan have indvirkning på niveauet af havis i Antarktis, herunder havtemperaturen og styrken af vestenvindene omkring kontinentet, siger Ted Scambos til CNN. Han vurderer ikke, at det er sandsynligt at det antarktiske system vil vende tilbage til normalen »hverken i en lang periode frem eller nogensinde«.