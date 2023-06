Lav fødselsvægt giver risiko for at udvikle sukkersyge

Han er overrasket over så tydeligt at have fundet en ny risikomarkør.

- Jeg er forbløffet over resultaterne, som er helt entydige og klare: Jo lavere fødselsvægt jo større er risikoen for at få type 2-diabetes.

- Vi ser en helt lineær kurve. Fødselsvægt viser sig at være en selvstændig risikofaktor på linje med din genetik og din familiehistorie, hvilket er helt ny og banebrydende viden, siger han i en pressemeddelelse.

Næsten 350.000 danskere har diabetes. Heraf lever omkring 300.000 med type 2-diabetes.