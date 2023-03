Forskere har fundet skjult gang i den ældgamle pyramide i Giza

I en artikel, der torsdag er bragt i det naturvidenskabelige tidsskrift Nature, lyder det, at fundet kan give ny viden om pyramidens opbygning.

Mostafa Waziri, der står i spidsen for en særlig afdeling i det egyptiske oldtidsministerium, oplyser, at gangen kan være blevet lavet for at hjælpe med vægtfordelingen i den enorme pyramide.

- Vi kommer til at lave flere skanninger. Så må vi se, om vi kan finde ud af, hvad der er under gangen eller for anden af den, siger han.