Ny rapport: Plantedrikke er ikke sundere end mælk

I årene 2014 til 2019 blev det samlede salg af plantedrikke cirka firdoblet fra 72 til 277 millioner kroner.

Drikkene, som er med i undersøgelsen, er blandt andet risdrik, havredrik, sojadrik og mandeldrik.

Ifølge rapporten har de plantebaserede produkter fået et ry for at være et sundere alternativ til mælk.

- Det kan være på grund af en opfattelse af, at det er sundere, uanset om man faktisk har laktoseintolerance eller mælkeallergi, skriver Charlotte Aagaard Knudsen, kommunikationsmedarbejder på DTU Fødevareinstituttet, i pressemeddelelsen.