Spiselige alger til Mars-mission har udløst dansk EM-guld i videnskab

Herefter udpeges fire førstepladser til de bedste projekter i feltet.

En af dem blev danske Konrad Basse Fiskers projekt. Her er fidusen, at de spiselige alger har et stort næringsindhold og modsat eksempelvis kartofler og majs rummer omega-3-fedtsyrer. Derfor er det godt egnet som føde på rummissioner.

Men eksempelvis Mars er en tør, giftig og kold planet, hvor der kræver en hel særlig hårdførhed, hvis en plante skal kunne dyrkes.

Her er tanken i projektet, at man kan krydse de spiselige alger med et gen fra et bjørnedyr, der er et af de mest hårdføre dyr. Der er ikke tale om en bjørn. Derimod er et bjørnedyr et mikroskopisk dyr, der er beslægtet med leddyr.