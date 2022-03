Andreas Mogensen skal på ny rejse til international rumstation

Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) glæder sig over den danske deltagelse i den kommende mission.

- Andreas Mogensen har bare gjort det rigtig godt. Det er jeg ikke alene stolt over som dansker. Det er jeg også glad og taknemmelig over som minister, siger han i en pressemeddelelse.

Ministeren peger på, at missionen kan give vigtig viden, der kan bruges inden for eksempelvis grøn omstilling.

- Med denne her ekspedition får danske forskere mulighed for at lave nogle helt unikke forskningsforsøg, der blandt andet kan fremme grøn omstilling. Og det glæder jeg mig til at følge, siger han.