Hvorfor sover vi? Forskere ser til hajer efter svar

Hajer sover ofte med åbne øjne

Studiet viste desuden, at når hajerne sov om natten, hvilket i laboratoriet betød, når lyset var slukket, lå de med åbne øjne 38 pct. af tiden.

Det indikerer, ifølge forskerne, at lukkede øjne ikke nødvendigvis er direkte forbundet med søvn – men nærmere er en respons på omkringværende lys.

Henrik Carl påpeger dog, at forskernes resultat ikke giver tilstrækkelig viden til at sige, om hajer sover, som vi traditionelt forstår det:

»Studiet er et godt skridt til at forstå hajernes søvn, men søvn hænger også sammen med nogle processer i hjernen, som for eksempel REM-søvn, som forskerne ikke har undersøgt endnu. Først når man har gjort det, kan man konkludere noget mere konkret,« siger Henrik Carl.

Giver indblik i søvnens evolution

Dertil påpeger Henrik Carl, at studiet ikke kan bruges til at sige noget bredt om alle hajarter:

»Forskerne har valgt ballonhajen, da den er relativt let at have med at gøre med i et laboratorium. De kan ligge stille og er relativt små. Det bliver straks sværere, hvis man eksempelvis skal undersøge en hvidhaj, der hele tiden skal bevæge sig for få ilt gennem gællerne.«

Studiet er dog interessant i en større kontekst, fortæller Henrik Carl.

For på trods af den store sårbarhed, der følger med søvnen, er den nærværende på tværs af dyreriget og evolutionært vedholdende, som forskerne skriver i deres studie.