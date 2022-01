Vulkanudbrud i Tonga overgik Hiroshima-atombombe 100 gange

Forskere ved Nasas jordobservatorium siger, at der ved udbruddet i vulkanen Hunga-Ha’apai 15. januar blev udspyet aske og lava over 40 kilometer op i atmosfæren. Udbruddet udløste store tsunamibølger.

Ifølge Nasa var udbruddet over 100 gange kraftigere end den amerikanske atombombe, som blev nedkastet over Hiroshima i august 1945.

Den giftige askesky, som spredte sig over størstedelen af øgruppen Tonga, har forgiftet drikkevand og lagt to landsbyer i ruiner.

Mindst tre mennesker i Tonga omkom.

To mennesker er også omkommet i Peru som følge af en tsunami fra vulkanudbruddet i Tonga.

Tsunamien har også forårsaget en miljøkatastrofe i Peru. Myndighederne kæmper for at redde havfugle, efter at 6000 tønder råolie er flydt ud i havet fra et raffinaderi nær hovedstaden Lima som følge af vulkanudbruddet.