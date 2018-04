Nyt studie: Spis færre kalorier og lev længere

Skær ned på antallet af kalorier i kosten, og du vil måske leve længere.

Det er konklusionen i et nyt studie, hvor 53 personer i 2 år fik skåret 15 procent af deres daglige kalorieindtag gennem en kostregulering. Det skriver Videnskab.dk.

Resultat af eksperimentet blev, at personerne i undersøgelsen foruden at tabe sig også fik reduceret kroppens indhold af en masse skadelige stoffer, som kan lede til blandt andet et kortere liv, Alzheimer, Parkinsons Sygdom, hjertekarsygdomme, diabetes og kræft.

»Kaloriebegrænsning kan sænke metabolismen (forbrændingen, red.), og hvis biprodukter af metabolismen accelererer aldring, kan kaloriemådehold over flere år måske forlænge livet og reducere risikoen for kroniske sygdomme,« fortæller forfatteren bag det nye studie, Leanne M. Redman, der er lektor ved Clinical Sciences på Pennington Biomedical Research i Baton Rouge, USA, i en pressemeddelelse.

Kalorierestriktion gav færre skadelige stoffer

I studiet har forskerne fået 53 sunde, normalvægtige mænd og kvinder mellem 21 og 50 år til at skære 15 procent af deres kalorieforbrug i to år.

Læs også: Her topper du i livet – se din bedste alder for alt

Gennemsnitligt tabte forsøgsdeltagerne sig 9 kg hver, og de oplevede også forbedringer i humør og i livskvalitet.

Mere vigtigt i forhold til livets længde var det, at forbrændingen i kroppens celler blev sat ned, hvilket gjorde, at de producerede færre reaktive oxygenmetabolitter (dem, som antioxidanter kan modvirke).

Når kroppen producerer færre reaktive oxygenmetabolitter, opstår der heller ikke så ofte skader på DNA, proteiner og fedtstoffer, og det reducerer risikoen for alt fra kræft og diabetes til Alzheimer og hjertekarsygdomme.

»Det viser, at selv folk, der ellers er sunde, raske og slanke, kan have fordel af at spise en kaloriebegrænset diæt,« forklarer Leanne M. Redman i pressemeddelelsen.

Kalorierestriktion er ikke for børn og unge

Studiet er spændende og falder godt i tråd med lignende studier, hvor forskere har vist, at kaloriebegrænsning kan forlænge livet hos alt fra encellede organismer til højerestående dyr som aber.

Læs også: Forsker: Den rigtige kost kan bremse kroppens aldring

Det fortæller dr.med. Bjørn Richelsen, der er professor og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, men ikke har noget med det nye studie at gøre.

Den danske forsker fortæller dog også, at man skal være varsom med at kaste sig ud i stramme diæter, fordi man tror, at det kan forlænge livet.

Gennemsnitsalderen i det nye studie er 40 år, og stramme diæter egner sig ikke til hverken børn eller personer i den fertile alder.

»Risikoen er, at man bliver mindre fertil, og dermed får problemer med at få børn. Desuden kan børn få hæmmet deres vækst af en kaloriestram diæt. Når man taler om kalorierestriktion til forebyggelse af aldringsprocesser, er det noget, som man kan begynde på, når man er i en mere moden alder,« siger Bjørn Richelsen.