Danske forskere skal studere stjerneskælv med nyt rumteleskop

For bare få årtier siden anede astronomerne reelt ikke, om der fandtes planeter uden for vores eget solsystem.

I dag har vi – særligt med hjælp fra rumteleskopet Kepler – opdaget tusindvis af planeter, som kredser rundt om fremmede stjerner.

Nu skal et nyt teleskop løfte arven fra Kepler: Hvis alt går efter planen, skal TESS-teleskopet sendes ud i rummet den 20. marts 2018, og fremover skal teleskopet opdage endnu flere ukendte verdener. Det skriver Videnskab.dk.

»Det er en utrolig spændende mission. Vi skal observere de klareste stjerner, som befinder sig i vores solsystems nabolag. Man regner med at finde rigtig mange nye planeter rundt om stjernerne,« siger professor Jørgen Christensen-Dalsgaard, som er leder af Stellar Astrophysics Centre på Aarhus Universitet.

Danske kræfter bag missionen

Selvom TESS-missionen hører under det amerikanske rumagentur Nasa, har flere danske forskere leveret hjernekraft og isenkram til missionen.

Aarhus Universitet står under ledelse af Jørgen Christensen-Dalsgaard i spidsen for en del af TESS-missionen, som går ud på at studere de såkaldte stjerneskælv - små bevægelser i stjernernes overflade, der kan sammenlignes med jordskælv på vores egen planet.

Herudover er Danmarks Tekniske Universitet (DTU) også involveret i missionen. DTU-professor Lars Buchhave og hans gruppe skal hjælpe med at finde nye planeter, og samtidig har DTU Space bygget og leveret et specialdesignet stjernekamera, som sidder på rumteleskopet og skal hjælpe fartøjet med at navigere.

»Vores opgave gik ud på at designe et stjernekamera, som skulle gøre teleskopet i stand til at pege meget nøjagtigt på stjernerne uden at blive blændet af Solen eller forstyrret af Jorden nedenunder. Samtidig skulle kameraet lynhurtigt kunne re-positionere sig selv og pege på nye stjerner,« forklarer John Leif Jørgensen, som er professor og afdelingsleder ved DTU Space og har stor ekspertise i udviklingen af stjernekameraer.

Skal studere stjerneskælv

Jørgen Christensen-Dalsgaard har særlig interesse i at bruge observationerne fra TESS til studier af stjerneskæv – en disciplin der også er kendt som asteroseismologi.

Mens seismologer på Jorden måler på rystelser ved jordskælv, måler asteroseismologer på små bevægelser i stjernernes overflade (stjerneskælv). Målingerne af disse rystelser kan afsløre en lang række hemmeligheder om stjerner, eksempelvis kan man bruge dem til at finde ud af, hvor gamle stjerner er, hvad de vejer, og hvad de består af.

Jørgen Christensen-Dalsgaard er faktisk kendt som en af pionererne inden for asteroseismologi, og derfor står han i spidsen for denne gren af TESS-missionen, kaldet TESS Asteroseismic Science Consortium (TASC).

»Vi blev inviteret af NASA til at deltage i TESS, fordi vi har stor ekspertise i asteroseismologi. Til juli skal vi faktisk holde en stor international konference i Aarhus, som markerer starten på projektet,« siger Jørgen Christensen-Dalsgaard, som forventer at de første resultater fra TESS begynder at tikke ind i løbet af sommeren 2018.

Andre teleskoper på vej

Ud over TESS er flere andre nye rumteleskoper også på tegnebrættet, herunder den europæiske PLATO (PLAnetary Transits and Oscilliations of stars), som forventes opsendt i 2026:

»PLATO er en rigtig spændende mission med et teleskop, som er endnu bedre end både Kepler og TESS. TESS skal blandt andet finde frem til relevante planeter, som vi senere skal nærstudere med PLATO,« siger Jørgen Christensen-Dalsgaard.

I 2019 skal det storstilede rumteleskop James Webb – en slags storebror til det berømte Hubble-teleskop – også sendes afsted på rumrejse for at studere de fjerneste stjerner og galakser på himlen over os. Men hvis TESS finder en interessant planet, kan James Webb-teleskopet også få rettet blikket i retning i planeten.

»James Webb er et helt anderledes projekt end TESS og Kepler, men det bliver et fantastisk teleskop. Det kan lave observationer af enkelte og svage objekter (mens TESS og Kepler ser på mange stjerner ad gangen, red.) og for eksempel studere planeters atmosfære. Det store håb er, at man måske kan finde tegn på liv i andre planeters atmosfære, men det er selvfølgelig usikkert,« siger Jørgen Christensen-Dalsgaard.

TESS ventes opsendt den 20. marts 2018, og opsendelsen foregår med en Falcon 9-løfteraket, fremstillet af firmaet Space X.