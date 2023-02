03/02/2023 KL. 21:15

»Strukturen og udseendet er mangelfuld, tangerende til kattemad, men smagen er ok«

Flere produkter blev skudt til at ligne rester fra dynamitfiskeri eller kattemadsproduktion, da dommerpanelet blindtestede et udvalg af tun i olie fra danske supermarkeder. Et udvalg, der ifølge dommerne bestemt ikke var imponerende.