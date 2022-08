06/08/2022 KL. 08:30

For abonnenter

To myslibarer dumper med én stjerne: »Fy for satan, den både dufter og smager af kunstig banan«

Alle myslibarer undtagen én får karakterer under middel til dagens blindsmagning. Og særligt to billige barer går nærmest ikke an som fødevarer, mener dommerne.