Brian Mark Hansen blev kok, fordi »jargonen og hele livet i køkkenet fangede ham«. Nogle årtier senere står han og skal forsvare Danmark ved Bocuse d’Or, der også kendes som uofficielle verdensmesterskab for kokke. Det ligger ham meget på sinde at lave mad efter sæsonerne, og i øjeblikekt anbefaler han at bruge det »ureelle kød« til simreretter sammen med rodfrugter.