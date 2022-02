Hasseris er Aalborgs svar på Hellerup, men ligesom der er forskel på Holte og Holte Midtpunkt, er der forskel på Hasseris og Hasseris Bymidte, som er et butikstorv med alt mellem himmel og jord, herunder en slagter, der sælger færdigrørt fars og »frikadellesovs« – hvad det så end er. Slagterens vindue er dog mindre et portræt af Aalborg, end det er et portræt af slagterfaget, for færdigretter eller næsten er fokus hos slagterbutikker i almindelighed; det går den vej, h