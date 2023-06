Styrelse udvider anbefalinger om vaccination mod mpox

I slutningen af september konkluderede Sundhedsstyrelsen dog, at smitten var foreløbigt bremset.

Per februar i år har der været 196 tilfælde af mpox i Danmark.

Men Sundhedsstyrelsen forventer, at ”der igen kan komme flere tilfælde hen over sommeren”. Det skyldes blandt andet, at flere tager på ferie i udlandet, hvor der stadig ses smitte.

Ud over de nye anbefalinger har Sundhedsstyrelsen også opdateret sine retningslinjer.

- Vi har fået mere viden om, at risikoen for at blive smittet med mpox er lille, hvis du ikke har tæt fysisk kontakt. Hvis du er smittet, skal du vente med at have sex eller kysse, indtil du er helt rask.

- Vores anbefalinger er opdateret sådan, at man godt kan gå på arbejde, så længe man kan dække blærerne til med tøj, siger Kamilla Grønborg Laut.