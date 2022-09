Men nu er der hjælp at hente.

En gruppe japanske forskere har foretaget et eksperiment med 21 mødre, der har prøvet at få deres babyer til at sove. Resultaterne er offentliggjort i et studie i Current Biology.

Og for ikke at trække det i langdrag for forældre, der søger efter gode råd her og nu, kommer svaret her:

Gå roligt rundt med din baby i armene i fem minutter, for så falder pulsen. Du må ikke foretage nogle pludselige bevægelser, for det vil øge babyens puls.

Derefter skal du i otte minutter holde din baby i armene, mens du sidder stille. Og derefter skulle du meget gerne have en baby, som du kan lægge sovende i seng. Det hjælper ikke at lægge babyen i seng uden at sidde stille i otte minutter.