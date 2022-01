Hvis det er første gang, du køber spillekonsollen Nintendo Switch OLED, er det ligeud ad landevejen: Den har fået en opdatering af skærmen – til OLED – og der er enkelte designændringer. Men hvis du overvejer at lægge den tidligere version ned i en skuffe og købe den nyeste, skal du tænke dig om. De to er ret ens og kan stort set det samme på samme måde.

Du får allermest ud af skærmen, når to spillere samtidig bruger den – takket være det lidt større skærmformat i kombination med den øgede betragtningsvinkel. Men selv hvis du for det meste bruger konsollen alene og håndholdt, kan det være værd at bruge de ekstra penge på OLED-modellen, som har forbedret lysstyrke og kontrast.

Det er det 7” store OLED-display, som er den store forskel. Det er en skønhed på trods af den beskedne 720p-opløsning. Spil som Breath of the Wild viser potentialet i den nye OLED-skærm – den er lys og farverig, og kontrasten er markant forbedret. Selv på den enkle Home-skærm står bogstaver klart og tydeligt, og farverne er så fulde af liv, at billedet nærmest hopper ud i hovedet på dig.

Også Automatic Brightness er værd at nævne. Ved hjælp af sensorer på konsollen er lysstyrken på skærmen tilpasset sted og tidspunkt. Det er perfekt, hvis du er typen, der fortaber dig i et spil, så du ikke opdager, at du sidder og kniber øjnene sammen, fordi det er blevet mørkere omkring dig.

OLED-modellen måler 242 mm i bredden og 102 mm i højden med controllerne klikket på siderne – hvilket er en smule højere end forgængeren. Vægten er steget 20 gram til 420 gram. Selv om konsollen altså er en smule større nu, er den stadig behagelig at bruge i håndholdt tilstand, men måske lidt mindre lommevenlig.

Der er også en LAN-port på docken, så du kan slutte konsollen direkte til hjemmets wi-fi-router med et Ethernet-kabel. Du vil altså få adgang til den hurtigste internethastighed, som dit hjemmenetværk kan tilbyde. På ydersiden af docken er der to USB-porte, som kan bruges til en masse forskellige ting, herunder opladning af controlleren og endda også de to Joy-Cons.

Genopfrisk hukommelsen

Bag overfladen er den gamle og den nye version ens, så her er ikke noget at tilføje. Maskinen drives af en Tegra-processor tilpasset af Nvidia, og den er god, for Nintendo Switch OLED reagerer hurtigt og er i det hele taget en fornøjelse at spille med. Der er 64 GB intern hukommelse, hvilket er ganske meget, men du kan alligevel udvide med et MicroSD-kort, som skubbes ind i bagpanelet under standeren.

Du får glæde af stereohøjttalere, som ifølge Nintendo er blevet forbedret. De lyder meget højt og meget klart, hvilket er ganske imponerende i betragtning af konsollens størrelse. Dog er lydgengivelsen en smule metallisk, hvis du skruer helt op for volumen. Det er ikke så overraskende.

Batteritiden angives til 4,5-9 timer, det samme som hos forgængeren og rigeligt for de fleste mennesker. Det ville selvfølgelig have været rart med forbedret batteritid, men faktisk er det godt gået at kunne fastholde batteritiden med det nye, mere energikrævende display.