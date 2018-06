Facebook dropper kinesiske Huawei efter sag om datadeling

Den grønne sø var et populært udflugtsmål blandt lokale og turister.

Flere små vandværker beder nu folk stoppe med at vande græsplænen og fylde vandbassinet.

Kritikken fra ”Firmaets mand” er alvorlig for landsholdet og især Hareide.

Australiens premierminister vil have Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at forklare datadeling med kinesere.

Hver gang det lykkes statsadministrationen at udtænke en plan, er internettet drønet videre i en anden retning.

I et skriftligt svar til Europa-Parlamentet gør Mark Zuckerberg det klart, at brugere ikke kompenseres.

Fredag træder nye regler for beskyttelse af persondata i kraft.

De kan siden være blevet brugt til at sende brugerne målrettet kampagnemateriale på vegne af Donald Trump, da han stillede op til præsidentvalget i USA forrige år.

Høringerne kom på baggrund af sagen om det britiske konsulent- og analysefirma Cambridge Analytica, som Facebook har indrømmet at have udleveret data til.

Fredag træder nye regler for beskyttelse af persondata i kraft.

Det vil i så fald være tredje gang, at Zuckerberg skal vidne foran politikere og forklare sin virksomheds videredeling af data.

- Selvfølgelig vil vi gerne mødes med chefen, siger Turnbull som kommentar til, at komitéen overvejer at indkalde Zuckerberg.

Blandt dem er den australske premierminister, Malcolm Turnbull. Han ser gerne, at Facebooks chef, Mark Zuckerberg, skal vidne for en komité i det australske parlament.

Huawei har onsdag meddelt, at selskabet hverken gemmer eller samler brugernes Facebook-data. Alligevel har kritikere udtrykt bekymring over datasamarbejdet.

Facebook har fortalt, at det samarbejder med omkring 60 firmaer verden over. De modtager data på "kontrolleret vis", fordi de giver deres brugere adgang til Facebook.

Kritik får nu Facebook til meddele, at selskabet dropper datasamarbejdet med Huawei ved udgangen af ugen.

Tirsdag kom det frem, at Facebook har et partnerskab med mindst fire kinesiske firmaer om deling af data.

Facebook har fortalt, at det samarbejder med omkring 60 firmaer verden over. Foto: Richard Drew/AP

Australiens premierminister vil have Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at forklare datadeling med kinesere.

Aarhusianske Soleima skal spille på Northside. Og selvom hun efterhånden spiller jævnligt i udlandet, er det noget særligt at optræde i Aarhus.

Australiens premierminister vil have Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at forklare datadeling med kinesere.

Australiens premierminister vil have Facebook-stifter Mark Zuckerberg til at forklare datadeling med kinesere.

Den bogaktuelle interiørstylist Katrine Martensen-Larsen kommer de stilforvirrede i møde med en række praktiske råd til et personligt moodboard.

Nedsættelsen af registreringsafgiften har fået danskerne til at købe større biler.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her