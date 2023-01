Salget af kødalternativer, som plantefars og plantebøffer, er godt nok mere end tredoblet fra 2015 til 2021, viser salgsdata fra Euromonitor.

Men sammenlignet med salget af fersk og forarbejdet kød er det stadig at sammenligne en ært med en elefant ifølge seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Fødevareinstituttet.

- Vi er ikke så imponerede over resultatet. Det var rart, hvis de gode intentioner også afspejlede sig i salgstallene, siger hun.

Hun har igennem en årrække fulgt danskernes kostvaner og har bidraget til det videnskabelige grundlag for de nye officielle kostråd, som for første gang tager højde for klimaet.

Foreløbig dog kun med marginal succes.

For vi elsker kød, sovs og kartofler. Salget af kødalternativer svarer til, at hver indbygger i Danmark køber to pakker om året.