"Grab them by the pussy" bliver til teater

"Grab them by the pussy" - én af Donald Trumps berygtede udtalelser - bliver nu til teater.

Forestillingen hedder slet og ret "Grab Them By The Pussy" og har premiere på det aarhusianske teater Svalegangen i april.

De er her, der og alle vegne, lyder det i teatrets præsentation af forestillingen.

»Fra selverklærede friblødere til twerk queens, der sammen med socialister, optimister, humanister, idealister og kapitalister kalder sig for de nye feminister. Men hvordan finder man vej i de mange feminismer, der på tværs af køn, social klasse, seksuel orientering og etnicitet gør krav på ligestilling? En lille opgang sætter nu ansigter på den mangefacetterede bevægelse.«

Vi følger Sally og Mikkel, der bor på 2. sal:

Han vil gerne have børn, men Sally er sikker på, at det vil kollapse hendes karriere. Æggestokkene ringer til gengæld på 1. sal, hvor Lisbeth på 41 drømmer om et barn med kæresten Tina, inden det er for sent. Thorbjørn og Annabella forsøger at opdrage deres barn – Feng Dia – kønsneutralt men en ting er idealer, noget andet er praksis. Og hvad er det ved bordellet i kælderen, der drager Annabella, når det repræsenterer alt andet end ligestilling? Og så er der i øvrigt hende på øverste etage. Hende med de fyldige læber og den perfekte talje på 40,2 cm. Hendes lyserøde lejlighed dufter af syntetisk jordbær, og hun ved, hvad det vil sige at være kvinde. Men hvem bestemmer det? Feminisme er for alle, og nu ringer vi på dørene i opgangen for at blive klogere på bevægelsen, alle taler om.

Direktør og kunstnerisk chef på Svalegangen, Per Smedegaard, udtaler i en pressemeddelelse:

»Jeg kan godt blive forvirret over sammenhængen imellem retten til at ryste røv og ligeløn, men der vil aldrig være én opfattelse af feminisme. Vi har brug for at få konkretiseret og reflekteret ligestillingsdebatten på nye måder – sætte ansigter og liv på de problematikker som den mangefacetterede bevægelse taler om.«

Dramatiker Jeanette Munzert supplerer:

»"Grab Them By The Pussy" belyser kønsdebatten bag hjemmets fire vægge, kontra den store samfundsmæssige påvirkning. Jeg håber publikum får en oplevelse, der giver stof til eftertanke og stiller spørgsmålstegn ved kønslige stigmata.«

"Grab Them By The Pussy" har Danmarkspremiere på Svalegangen 7. april.