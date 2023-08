Klassiske følelser får fin plads i ny udgave af Tosca

Blod, had, kærlighed, kys og tortur skiftedes til at dominere scenen, da Den Jyske Operas igangværende ”Tosca” havde premiere tirsdag aften. Ægte, klassisk opera på banen, men her i et nytænkt scenebillede, der i en blanding af råhed, industrielt design, hellige billeder og flot lyssætning giver rigtig god plads til karaktererne og musikken