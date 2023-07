På en måde var alt ved det gamle.

I Parken i København gav Bruce Springsteen sig fuldt ud med en tre timer lang koncert, hvor han flere gange definerede sin helt egen verdensklasse. Han var selvfølgelig også bakket op af sine trofaste musikalske mirakelmagere i det mytologiske E Street Band.

Alligevel var grundstemningen en anden, end hvis man sammenligner med koncerter for et årti eller længere siden. Springsteen forekom f.eks. nærmest udødelig, da han brændte igennem med en magisk arbejdssejr på Roskilde Festival i 2012. Dengang virkede det komplet irrelevant at spekulere i, at alting har en ende – også for rockens primære vækkelsesprædikant.