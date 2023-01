Det amerikanske musikmedie Rolling Stone har kåret de 200 bedste sangere nogensinde.

På førstepladsen ligger den nu afdøde soulsanger Aretha Franklin.

Det giver god mening.

Det er - ifølge en lang række rasende læsere - sværere at at forstå, at den canadiske sanger Celine Dion - bedst kendt for det gigantiske ”Titanic”-hit ”My Heart Will Go On” - slet ikke figurerer på den lange liste. Flere af sangerens album er solgt i over 30 mio. eksemplarer, og det samlede pladesalg når op på mere end 250 mio. eksemplarer.