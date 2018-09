141 kunstnere i åbent brev: 141 kunstnere i åbent brev: Boykot Eurovision i Israel

I en regn af konfetti snart fulgt af et tordenvejr af protester sikrede den israelske sanger Netta i maj sit hjemland rollen som værtsnation for Eurovision Song Contest 2019, da hun sejrede med sangen "Toy".

I weekenden blussede kritikken op igen, da en lang række internationale kunstnere i et åbent brev bragt i britiske The Guardian opfordrede til et boykot af den populære sangkonkurrence i sympati for Palæstina.

»Den 14. maj, få dage efter Israels Eurovision-sejr, dræbte den israelske hær 62 ubevæbnede palæstinensiske protestanter i Gaza, heriblandt seks børn, samt sårede hundredvis. Amnesty International har fordømt Israels ”skyd for at dræbe eller lemlæste”-politik, og Human Rights Watch beskrev drabene som ”ulovlige og kalkulerede”,« lød det bl.a. i brevet.

Israel vandt Eurovision

Indlægget bærer underskrifter fra 141 kunstnere. Bl.a. prominente personligheder som filminstruktørerne Ken Loach og Mike Leigh samt musikerne Roger Waters og Brian Eno.

Også 13 danske kulturpersoner er at finde på listen: Heriblandt musikeren Raske Penge, forfatter Kirsten Thorup og skuespillerne Jesper Christensen og Anne Marie Helger.

Indtil palæstinenserne igen kan »nyde frihed, retfærdighed og lige rettigheder« bør der ikke være business as usual i staten, som »nægter dem basale rettigheder«, skriver kunstnerne:

»Eurovision 2019 bør boykottes, hvis Israel bliver vært, mens landet fortsætter sit forfærdelige, årtier gamle brud på palæstinensernes menneskerettigheder.«

Rasmussen efter Eurovision-finale: Vi tog en chance

European Broadcasting Union (EBU), der står for Eurovision, har endnu ikke kommenteret indlægget.

Samme dag, som brevet blev bragt i The Guardian, skrev EBU på sin hjemmeside, at man stadig er i fuld færd med at beslutte, hvor i Israel konkurrencen skal afholdes. Både Tel Aviv og Jerusalem er med i opløbet som værtsbyer.

Det er ikke første gang, Eurovision er omdrejningspunkt i ophedede politiske debatter.

Så sent som i fjor opstod der drama forud for sangkonkurrencen, da værtslandet Ukraine nedlagde indrejseforbud over for den russiske deltager Julija Samojlova, fordi hun tidligere havde givet koncert på Krim-halvøen uden at indhente tilladelse fra Ukraine. Det resulterede i, at Rusland trak sig helt fra konkurrencen under protester.