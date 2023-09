I en bog om et stærkt lidenskabeligt folk, nemlig landmænd, ville mere passion gøre godt

Rasmus Hage Dalland bevæger sig på en mental og fysisk rejse ud i Danmark. Han vil genskabe en brudt forbindelse – den, hans familie indtil for en generation siden havde til landbruget; og den, der i dag betyder, at landbrugets vilkår er fjernt for de fleste.

På tre-fire generationer er Danmark gået fra at være et sted, hvor praktisk talt alle havde berøring med landbruget, til nu, hvor nærmest ingen har det: