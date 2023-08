Han troede, at han havde fuldstændig styr på det. Tidligere radiovært og journalist Esben Kjær var nemlig ligesom nutidens dygtige menneske så overbevist om sin egen styrke, evne og magt til at styre alt det vigtigste på plads selv – han levede i tiltro til erfaringen af, at alt var muligt for ham selv dér, hvor han burde give slip, give afkald – og give Gud en chance. Men da skete det værst tænkelige i et menneskes liv: Hans seksårige søn fik kræft, lægerne kunne ikke redde ham, og »troen på mig selv som skaber af min egen virkelighed« stod nu sin afgørende prøve, skriver Kjær. »Han skulle ikke dø«, og de rejste Europa rundt og opsøgte alle behandlingsmuligheder.