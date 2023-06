”Tove Ditlevsen var min mormor” er en kærlighedserklæring til kvinderne i Lise Munk Thygesens slægt på mødrene side.

Ikke fordi de er egentligt elskværdige, men fordi kun kærligheden er i stand til at forsone sig med, at de blev, som de blev, og forstå, hvorfor generation efter generation har trukket et spor af sorg, smerte og mørke efter sig.