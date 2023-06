»Små bøger er de vanskeligste at skrive« – var den erkendelse, som Grundtvig med alle sine gigantværker nåede til.

Jeg tror heller ikke den anerkendte tyske sociolog og fjerde generation af Frankfurterskolen Hartmut Rosa har haft let ved at skrive den lille (bitte) bog ”Demokrati har brug for religion”, men han ejer evnen til både at skrive let og velformuleret – og krystalklart at kunne formidle et emne, der både er livsvigtigt og livsnært for mennesket i dag, højhastighedssamfundets menneske.