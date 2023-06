Shawarma med persillesovs! Alene tanken om den kombination kan få enhver til at løfte øjenbrynene.

Det store spørgsmål i Zahra Pedersens roman nummer to er da også, hvordan to elskende med vidt forskellig kulturel-religiøs baggrund kan forenes i et harmonisk samliv.

Romanen burde nok have heddet ”Shawarma med Fish and Chips”, eftersom handlingen udspiller sig i London og ikke i Danmark. Men pyt nu med det.