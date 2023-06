»Hvorfor er der så meget, du ikke har fortalt?« spørger sønnen i Trisse Gejls autofiktive fortæller-jeg i allerførste sætning i forfatterens seneste roman ”De unævnelige”. Romanens hovedperson stiller sig tvivlende over for anklagen, for hun har jo altid talt og talt. Men inderst inde ved roman-jeget godt, at der blandt alt det sagte er bevidst valgte fortielser, der har tjent som beskyttelse, men tavsheden har i realiteten snarere skabt kløfter og afstand.